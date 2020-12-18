Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen FETÖ'cülere 15 yıl hapis
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.
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Etiketler: 15 Temmuz FETÖ Son Dakika
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