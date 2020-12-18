Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında, milyonlarca göçmenin Türkiye'de barış ve uyum içinde yaşadığını belirten Çavuşoğlu, dünyadaki tüm göçmenlerin gününü kutlayarak, "Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Milyonlarca göçmenin toplumumuzla barış ve uyum içinde yaşadığı bir ülke olarak, dünyadaki tüm göçmenlerin gününü kutluyoruz. Uluslararası toplumu göçmenlere yönelik nefret söylemleriyle mücadeleye çağırıyoruz.#UluslararasıGöçmenlerGünü pic.twitter.com/Xd5O0Knnbf — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 18, 2020

Çavuşoğlu'nun paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göçmenlerle ilgili yaptığı konuşmanın bir bölümünden ve göçmenlere ilişkin görüntülerden oluşan bir video da yer aldı.