Dünyada milyonlarca kişi evlerini bırakıp başka ülkelerde gelecek arıyor. Savaşlar, doğal afetler, yoksulluk göçün en önemli nedenleri. Kimi zaman ise daha iyi ekonomik kaynaklara erişim ya da iyi eğitim fırsatı...

Dünya genelinde göç hareketleri her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü verileri de bunu kanıtlıyor.

Göçmenlerin dünya nüfusuna oranı arttı

2000 yılında dünyada 173 milyon göçmen vardı. Bu sayı 19 yılda yaklaşık 100 milyon arttı, 272 milyona ulaştı.

Göçmenlerin dünya nüfusuna oranı 1990'da yüzde 2,9’du. 2019’da yüzde 3,5'e yükseldi. Bu oran, her 28 kişiden birinin göçmen olduğunu gösteriyor.

Göçmenlerin yüzde 14'ü çocuk

272 milyonluk nüfus içerisinde kadın ve erkek dağılımı neredeyse eşitlik gösteriyor. Göçmen nüfusun içerisinde 25 ve 44 yaş aralığındaki bireyler ağırlıklı olarak yer alıyor. Göçmenler arasında çocuk oranı ise yaklaşık yüzde 14.

En yoğun göç veren ülkelerde ilk üç sırada Hindistan, Meksika ve Çin bulunuyor. En çok göçmene ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında ise ABD başı çekiyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar

Kendi istekleriyle ülkelerinden ayrılanlar kadar çatışmalar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca sığınmacı bulunuyor.

Sadece Suriye’den giden sığınmacıların sayısı 5 milyon 580 bin 396. Sığınılan ülkeler arasında ilk üç sırada Türkiye, Lübnan ve Ürdün yer alıyor.

2014 yılından bu yana ülkesinin terk etmek zorunda kalan Iraklıların sayısı ise 3 milyonu geçiyor.

Türkiye'de göçmen sayısı

Türkiye göç rotasının üzerinde yer alıyor. Yüz binlerce göçmen için geçiş güzergahı olmaktan çok hedef ülke haline geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin sayısı 677 bin 42 oldu.

Yurt dışından gelen göçmenlerin yarıya yakını İstanbul'u tercih ediyor. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir de İstanbul'u takip ediyor. En çok göçmenin geldiği ülkelerin başında ise Irak geliyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz