Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, kadim Türk toprağıydı. Yıllarca işgal altında kaldı. Nihayet 8 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarıldı.

Şuşa, şimdi yan yana dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının gölgesinde, emin ellerde.

Türkiye'ye selam var

44 gün süren savaşın izlerinin taze olduğu şehirde artık sadece Azerbaycan askeri devriyesi geziyor. Onların da Türkiye'ye selamı var.

İki ülkenin kardeşliği Şuşa'ya da yansıyor.

Şehrin birçok noktasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana görmek mümkün.

Savaş meydanında gücünü gösteren Azerbaycan askerleri, artık Şuşa sokaklarında dolaşıyor.

Azerbaycanlı kahramanlar, TRT'yi de unutmuyor.

"Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının adına biz Türkiye ve TRT kanalına selamlar gönderiyoruz"