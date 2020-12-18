Japonya'da genel olarak ahşaptan inşa edilen tapınak, mabet ile eski yapıların restorasyonu için kullanılan ve 17 alandaki tekniği kapsayan Japon mimari işçiliği, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Nara eyaletinde bulunan ve dünyanın yaşayan en eski ahşap yapısı kabul edilen Horyuji Tapınağı, bu tarz mimari işçilik sınıfında yer alıyor.

"Sakan" denilen alçı kaplama, çatı örtüsü için selvi ağacı kabuklarının hasadı ile geleneksel yapıların verniklendirilmesi ve "tatami" hasırlarının üretilmesi, listeye giren teknikler arasında yer aldı.

Böylece listeye Japonya'dan dahil olan kültürel miras sayısı 22'ye çıktı.