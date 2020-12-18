Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vietnam'da kargo gemisi battı: 15 kayıp
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.
Vietnam basınındaki haberlere göre, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800 ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden Binh Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battı.
Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebat kayboldu. Kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Sahil Güvenlik Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu belirtti.
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