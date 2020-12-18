Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 04:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da kaçırılan 344 öğrenci serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrenciden iyi haber geldi. Erkek öğrenci yatılı okulundan kaçırılan öğrencilerin 344'ünün serbest bırakıldığı açıklandı.
Yatılı okula yapılan baskın sonrası 500'den fazla erkek öğrencinin kaçırıldığı Nijerya'dan sevindirici bir haber geldi.
Hükümet yetkilileri, terör örgütü Boko Haram üyeleri tarafından 11 Aralık gecesi Katsina eyaletinde, yatılı okuldan kaçırılan erkek öğrencilerden 344'ünün serbest bırakıldığını duyurdu.
Türkiye olayın hemen ardından okula düzenlenen saldırıyı kınamış, Nijerya halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
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