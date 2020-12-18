Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçemiz (Kağıthane) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. İlçemize iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içindeyiz. pic.twitter.com/BpPxHysmck — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020

Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. pic.twitter.com/SBHEyZNGDS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020

"Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor"

Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlıyoruz fakat içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz.

"Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz"

Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız diyorlar. AK Parti ile iş yapanların mallarına el koyacağız diyorlar. Bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız. Tabi biz bunları tek partili diktatörlükten biliriz. Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. pic.twitter.com/V1Rg78bANK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020

2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.

Bir kez daha meydanımızın ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyor tüm Kağıthanelileri bu eserle birlikte mutlu şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.