Yazılı açıklamada, Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla tutuklandığı belirtildi.

Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi



Tutuklama kararının kınandığı açıklamada, Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

"Yunan medyasının yayınlarını kaygıyla karşılıyoruz"



Yunan medyasının konuyla ilgili yayınlarına da tepki gösterilen açıklamada, “Suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır” denildi.

Konuyla ilgili Yunan makamları nezdinde girişimlerin başlatıldığı belirtildi ve şu açıklama yapıldı:



“Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.”

