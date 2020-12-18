Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Görüşme, Kiev'de Devlet Başkanlığında gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı 2021'de yapılacak

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Ukrayna'yla ilişkilerimiz mükemmel bir seviyede. 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı önümüzdeki sene ülkemizde gerçekleştireceğiz" paylaşımında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını aktardı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını söyledi.