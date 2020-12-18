İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Özgür Özel'in sözleri üzerine tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Altun, CHP'li Özel'in sözlerine atıfta bulunarak, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir." dedi.

18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2020

"Kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hesap verecek"

Altun, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir" dedi.

Altun, şöyle devam etti:

"Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir."