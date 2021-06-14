Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan ineğin imdadına itfaiye yetişti.
İlçeye bağlı Kızılcapınar köyünde bir ineğin uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, uçuruma yuvarlanarak ağaçların arasına sıkışan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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