Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de aranan 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 12 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-14 Haziran tarihlerinde il genelinde polis ve jandarmadan oluşan 324 ekip ve 1030 personel, 311 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 5 bin 22 kişi ve 3 bin 354 araç sorgulandı, aranan 12 kişi yakalandı, 82 araca 68 bin 984 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 10 kişiye 8 bin 690 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 7 kişiye 25 bin 160 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Denetim
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