Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 29 AAF 513 plakalı yolcu otobüsü, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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