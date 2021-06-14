Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla sonra erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş de jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Memiş, mesajında, jandarma teşkilatının dünyadaki emsalleri arasında önde gelen teşkilat olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde jandarmamız dikimevlerinde maske üretmiş, Vefa Destek Grupları çalışmalarında market alışverişine gitmiş, tarla sürmüş, hatta kışlık odununu kırmaya kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek sürecin yönetimine katkı sağlamıştır. Bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük ihmale meydan vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Kars'ta da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan anıta çelenk sundu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Fuat Güney ve jandarma personeli katıldı.

Ardahan Valiliği bahçesindeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, jandarmanın kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Jandarmamız, aziz milletimizin o eşsiz vicdanında ve yine onun teveccühüne mazhar olmuştur." ifadelerini kulandı.

Törene katılan Vali Hüseyin Öner, jandarma personelini tebrik etti.

Tunceli'de de Valilik binası bahçesinde yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu ile jandarma personeli katıldı.

Erzincan'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Belediye Hizmet Binası önünde tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Camuz ve jandarma personeli de hazır bulundu.

Iğdır Belediyesi önünde jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan törende, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Ağrı'da Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Tuğgeneral Çimen ve beraberindekiler daha sonra Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti.