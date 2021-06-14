Seyit Mevlana Sadreddin Efendi Cami önünde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti.

Topcan, iyilik hareketinin Giresun'da da var olduğunun ve yaşatıldığının bir kez daha ispat edildiğine vurgu yaparak, "Bu çalışmamız devam edecek. Sadece kendi varlığımızın devamı için değil, aynı zamanda ümmet için çırpınan bir millet olduk, bugün de var olacağız. Yarın da aynı duygu içerisinde olacağız." diye konuştu.

Müftü Topcan'ın yaptırdığı duanın ardından tırlar yola çıktı.