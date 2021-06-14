Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta Covid-19 karantinasını ihlal eden 14 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 14 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 14 kişiyi tespit etti.
Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu İbn-i Kemal Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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