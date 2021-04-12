Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Karaman beldesi girişinde Bayram A'nın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Ramiz A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile Hatice A, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ramiz A'nın cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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