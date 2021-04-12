İl Jandarma Komutanlığına bağlı 472 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde bin 931 işletme ve 3 bin 243 araç kontrol edildi. Sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 69 kişiye 103 bin 573 lira ceza kesildi.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.