Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 4-11 Nisan tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, 1 işletmeye 3 bin 150, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 28 kişiye 25 bin 200, karantina kurallarına uymayan 6 kişiye 18 bin 900, sokak kısıtlamasına uymayan 87 kişiye ise 229 bin 50 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.