Afyonkarahisar'da iddiaya göre, A.T, F.K, A.N, M.N. ile C.B, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu M.N.G'ye (26) ait evi, temin ettikleri polis yeleği ve oyuncak silahla bastı.

M.N.G'yi ters kelepçe takarak yere yatıran şüpheliler, evdeki şeffaf renkli değerli taşları yağmaladı.

Olayın ardından M.N.G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlıların adreslerine düzenlediği operasyonda suça konu 6 parça şeffaf renkli taş, 3 paket kenevir tohumu, esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan olaya karıştıkları iddiasıyla 2 firari şüphelinin arandığı öğrenildi.