İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kent merkezinde satılmak üzere silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheliler M.A.Y., U.G., ve S.S'nin içinde bulunduğu otomobili Çakırsaz köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerden M.A.Y'nin geçen yıl kent merkezinde bir sokak köpeğini tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.