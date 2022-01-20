Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi
[Fotoğraf:AA]
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, havalandırma motoru, 4 kürek, 2 vinç, 2 vagon, 4 kazma ve 54 metre profil ray ele geçirildi.
Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Zonguldak
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