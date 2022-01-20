Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.
Etiketler: Düzce Yağış Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim Eğitim
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