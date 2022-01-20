İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "yağma" ve benzeri suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası da bulunan 14 kişi gözaltına alındı.