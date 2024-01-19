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Güncel
İHA 19.01.2024 15:47

Zonguldak’ta öğrencilerin karne sevinci

Zonguldak’ta öğrenciler karne sevinci yaşadı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Dilaver ve Üzülmez İlkokullarında öğrencilere karnelerini verdi.

Zonguldak’ta öğrencilerin karne sevinci

Zonguldak’ta 48 okul öncesi kurumda 3 bin 658 öğrenci, 183 ilkokulda 32 bin 899 öğrenci, 113 ortaokulda 27 bin 698 öğrenci, 80 lisede 27 bin 128 öğrenci ve toplamda 7 bin 744 öğretmenle birlikte karne sevinci yaşadı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Dilaver ve Üzülmez İlkokullarında öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesinde karşılanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na eşi Güney Hacıbektaşoğlu da eşlik etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu 1/B sınıfında öğrencilerin karnelerini dağıtarak sevinçlerini paylaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları ve istirahat edip oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu. Hacıbektaşoğlu, uzaya fırlatılan rokette yer alan Türk astronot Alper Gezeravcı ile ilgili öğrencilere sorular sordu.

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