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Güncel
AA 19.01.2024 15:02

Zara'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde valilik himayelerinde başlatılan "Sivas'a Şifa Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

Zara'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek öncülüğünde koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kırsal ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, farkındalık çalışmalarının artırılması hedeflenen projenin tanıtımı Zara Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çiğdem Olgun Şimşek, burada yaptığı konuşmada, proje ile öncelikle 40-69 yaş arasında kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı taraması kanseri ve 50-75 yaş arası herkese kolon kanseri taraması yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında okullarda çocukların ağız ve diş taramalarının yapılacağını aktaran Şimşek, "Türk Kızılay ve Yeşilay tarafından bağımlılıklar, kan ve organ bağışı gibi konularda bilinçlendirme yapılacak. Hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda hem çocuklarımıza hem ailelerimize görevler düşüyor. Bu projeyle biz bir adım attık fakat en büyük paydaşımız vatandaşlarımız." ifadelerini kullandı.

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