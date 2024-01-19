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Güncel
İHA 19.01.2024 14:51

Burdur’da 43 bin 41 öğrenci karne sevinci yaşadı

Burdur’da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte 43 bin 41 öğrenci karne sevinci yaşadı. Kışla İlkokulunda karne dağıtan Vali Öksüz, “Eğitimde kaliteyi yakalamış bir iliz” dedi.

Burdur’da 43 bin 41 öğrenci karne sevinci yaşadı

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi.

Burdur’da 286 okulda öğrenim gören 43 bin 41 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Merkez Kışla İlkokulunda karne dağıtan Vali Türker Öksüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci öğrencilerin bu sevincine ortak oldu. Farklı sınıfları dolaşarak karne dağıtıp öğrencileri tebrik eden Vali Öksüz, tatilde bol bol dinlenip kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Okulda bulunan para koleksiyonu odasını ve etnografik sınıfını da ziyaret eden Vali Öksüz, sınıfta bulunan tarihi ve kültürel eşyalar hakkında bilgi aldı.

Karne dağıtımı sonunda açıklamada bulunan Öksüz, “2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonuna geldik. İlimizde 253 okulumuzda 463 bin öğrencimiz 4 bin 100 öğretmenimiz ile birlikte tatile giriyor. Burdur’da eğitimde belli bir kaliteyi yakalamış bir iliz. Ama amacımız eğitim ve öğretimdeki kaliteyi bulunduğu yerden daha yükseklere taşımak. Onun için Aralık ayından itibaren BESTE projemizi başlattık. Bu proje ile birlikte hem öğrencilerimizin akademik gelişimlerini daha hızlandırmak hem de sosyal ve kültürel yönden onların gelişimlerini daha üst noktalara taşımak istiyoruz” dedi. 

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