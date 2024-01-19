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Güncel
AA 19.01.2024 15:41

Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kırşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kırşehir'de yarıyıl tatilinde 224 okulda 43 bin 298 öğrenci karne aldı.

Kırşehir Gülşehri İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler, velileri eşliğinde karnelerini aldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, öğrencilere karnelerini verdi, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere kitap hediye eden Vali Buhara ve Gülşen, öğrencilere yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Okullarda eğitim öğretimin ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.

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