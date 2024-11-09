Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümü kutlandı

Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Uzun Mehmet'in 1829'de taş kömürünü bulmasının ardından 1848'de resmi üretimin başladığını söyledi.

Mutlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, madencilere ve maden havzasına sahip çıkmasıyla taşkömürü sayesinde demir çelik fabrikaları, enerji santralleri kurulan kentin sanayi şehrine dönüşerek "emeğin başkenti" ismini aldığını ifade etti.

Madenciliğin dünyanın en zor, en ağır ve en riskli iş kollarından biri olduğunu vurgulayan Mutlu, "Madencilik, özveri ve kültür işidir. Bu kültür sabahtan akşama kazanılmamıştır. Maden işçileri bu kültürü, 176 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir." diye konuştu.

Mutlu, enerji savaşları nedeniyle dünyada ve özellikle Avrupa'da yaşanan enerji krizinin, batılı ülkeleri yeniden taş kömürü üretimini harekete geçirme planları yapmaya zorladığını, bu gelişmelerin yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. TTK'nin kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız taş kömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir çelik sanayisinin ihtiyacı olan koklaşabilir taş kömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür."

Mutlu, TTK'ye 2 bin yeni maden işçisinin iş başı yaptığını ancak kurumdaki işçi açıklarının kapatılamadığını dile getirerek, ithalatın azaltılması ve Türkiye'nin bu ağır faturayı hafifletmesi için yerli ve milli kaynaklara daha fazla önem verilmesi ve TTK'nin öncelikle yer üstü ve yer altı iş yerlerinde norm kadroyla ve istikrarlı çalışması gerektiğini, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanarak taş kömürü üretiminin artırma zorunluluğu olduğunu anlattı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprak da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan madenci şiirinin ardından program sona erdi.

Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, TTK Genel Müdürlüğü yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika üyeleri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.