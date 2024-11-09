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Güncel
AA 09.11.2024 08:18

Kilis'te öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

Kilis'te lise ve ortaokul son sınıf bin 252 öğrenciye kaynak kitabı dağıtıldı.

Kilis'te öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

Vali Tahir Şahin, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde "Eğitime Destek" projesi kapsamında Kilis Eğitim Sosyal Kültür Sanat ve Araştırma Derneği desteğiyle düzenlenen kitap dağıtım töreninde, gençlerin bu çağdaki en önemli gayretinin iyi bir eğitim alarak memlekete hizmet edecek bir konuma yükselmek olduğunu söyledi.

Vali Şahin, Kilis'te yaklaşık 53 bin öğrencinin olduğunu belirterek, "Kilis Valiliği proje ofisi tarafından organize edilen Eğitime Destek Projesi kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyacı olan tüm kaynak kitapları temin edeceğiz." dedi.

Öğrencilere bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimiz bir deprem şehri. Siz öğrencilerin sağlıklı eğitim alabilmeleri için ve şehirde depremden etkilenen tüm hemşerilerimizin depremin izlerini hayatlarından silerek devam etmek için bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir gayret içerisinde."

Konuşmanın ardından öğrencilere kitapları dağıtıldı.

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