Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2024 08:15

Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 10 ayında kentteki asayiş olaylarının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 azaldığını bildirdi.

Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı

Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ile Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

Alınan tedbirler sayesinde kentte asayiş olaylarının azaldığını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"İl genelinde 2023 yılında, kesinleşmiş hapis cezasından aranan 6 bin 304 kişi yakalanmışken, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 artışla 9 bin 22 kişi yakalandı. Toplam personel sayısının artırılmasıyla, il genelindeki şok uygulamalarla bu oranın artırılmasını sağladık. Yakalama oranlarında jandarmamız ve emniyetimiz Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Verdiğimiz tüm sayılarda, buradaki yakalamanın önemli bir etkisinin olduğunu hatırlatmak isterim. Hapis cezası almış veya uzun süredir aranan şüphelileri yakaladıkça, onlara özgü suç türlerinin azaldığını çok net görüyoruz. Bundan dolayı bu işe ağırlık vermiştik ve tespitimizin doğru olduğunu görüyoruz."

Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirten Çeber, "2023'ün ilk 10 ayına göre, bu yıl asayiş olaylarında yüzde 12 azalma oldu. Aydınlatılma oranı ise yüzde 87'den 95'e çıkarılmıştır. Olayları çözdükçe, aranan şahısları yakaladıkça olaylarda ciddi oranda azalma görüyoruz." dedi.

Çeber, "Narkotik suçlarla mücadelede, emniyet, jandarma bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 53 artırılmıştır. Yakalanan şüpheli sayısı yüzde 54 artışla 12 bin 179'dan 18 bin 510'a çıkarılmıştır. Tutuklanan zanlı sayısı yüzde 25'lik artışla 1481'den 1844'e çıkarılmıştır. Bu konuya özel önem veriyoruz. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonunda 145 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı
07:26
BM: Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'i kadın ve çocuk
06:46
Marmara'da deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli yatırıma dönüştürülecek
06:38
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
06:35
Hububat ve bakliyat ihracatı 9,7 milyar dolar oldu
06:33
Emtia piyasasında değerli metaller ralli yaptı
İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü
İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ