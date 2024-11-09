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Güncel
AA 09.11.2024 07:50

Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobile düzenlenen operasyonda Lidya dönemine ait olduğu belirlenen altın küpe, saç iğnesi ve kolye uçları ele geçirildi.

Denizli'de Lidya dönemine ait takılarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Honaz'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eser niteliği taşıyan takıları satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine takip edilen iki otomobil, ilçe yakınlarında durduruldu.

Yapılan aramada Lidya dönemine ait olduğu belirlenen ve milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen 4 altın küpe, altın saç iğnesi ve altın kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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