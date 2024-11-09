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Güncel
AA 09.11.2024 07:38

Niğde'de tarımsal kuraklıkla mücadele için çiftçi gezisi düzenlendi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla etkin ve modern sulama yöntemleri kullanılan yerlere eğitim gezisi düzenledi.

Niğde'de tarımsal kuraklıkla mücadele için çiftçi gezisi düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında Adana Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çiftçi gezisinde katılımcılara etkin ve verimli sulama sistemleri tanıtıldı.

Çiftçilere, basınçlı sulama sistemlerinin avantajları ve kuraklıkla mücadelede oynadığı önemli rol anlatıldı.

Tarımsal verimliliği artırmanın yanında su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekilen gezide, çiftçilerin su tasarrufu yaparak kuraklık riskine karşı daha dirençli hale gelmeleri hedefleniyor.

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Niğde Tarım ve Orman Bakanlığı Kuraklık
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