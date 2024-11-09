Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2024 07:31

Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Korkuluk, İzmarit, Kağıt, Teneke, Naylon" konulu performansıyla çevre kirliliğine dikkati çekti.

Erzincan'da profesör atık malzemelerle çevre kirliliğine dikkati çekti

Prof. Dr. Kavukcu, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla izmarit, kağıt, metal, naylon ve benzeri atık malzemelerle oluşturduğu kütleyi, Erzincan Dörtyol Meydanı'na bir süre taşıdı.

"Korkuluk, İzmarit, Kağıt, Teneke, Naylon" adlı sessiz performansıyla vatandaşların da dikkatini çeken Kavukcu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda taşıdıklarını metal konstrüksiyonla oluşturduğu korkuluk üzerine yerleştirerek çalışmasını tamamladı.

Kavukcu, açıklamasında, gösterdiği bu performansla atıkların toplum üzerinde olumsuz etkilerini anlatmaya çalıştığını söyledi.

Bu performans ile insanları her gün ürettikleri çöplerle yüz yüze getirmeye çalıştığını anlatan Kavukçu, şunları kaydetti:

"Bir kent çöplüğü, her ne kadar ihtiyaçlar doğrultusunda oluşuyor olsa da çoğunlukla savurganlık üzerine kuruludur. Yaşadığımız mekanlar, sokaklar ve caddeler bizim çöp ve atık alanlarımız olmamalıdır. Çalışma, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atan veya ciddi şekilde zarar verebilecek dikkatsiz ve sorumsuz atık üretim alışkanlıklarımıza dikkat çekmeyi hedefledik."

Dekan Kavukçu, özellikle sokaklara düşüncesizce atılan izmaritlerin insan ve doğa sağlığı için büyük tehdit oluşturduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Tokat'tan Gazze'ye hayır çarşısı desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı
07:26
BM: Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'i kadın ve çocuk
06:46
Marmara'da deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli yatırıma dönüştürülecek
06:38
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
06:35
Hububat ve bakliyat ihracatı 9,7 milyar dolar oldu
06:33
Emtia piyasasında değerli metaller ralli yaptı
İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü
İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ