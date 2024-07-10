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Güncel
İHA 10.07.2024 09:15

Zonguldak'ta aranması bulunan 50 kişi yakalandı

Zonguldak'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta aranması bulunan 50 kişi yakalandı

Zonguldak Valiliği, 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Emniyet güçlerinin tarafından 13'ü 0-5 yıl, 2'si 5-10 yıl arası hapis cezası olmak üzere toplamda çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, “Gerçekleştirilen denetimlerde, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca, maden ocaklarında yapılan denetimlerde, 23 ton kömür, 4 vinç, 105 metre ray ve 4 vagon gibi malzemeler ele geçirildi. Bu kapsamda, 20 maden ocağı denetlendi, 4 ihbar değerlendirildi ve 8 kaçak maden ocağı imha edildi” denildi.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarla ilgili de şu bilgilere yer verildi:

“Uyuşturucu madde operasyonlarında da önemli sonuçlar elde edildi. Bu dönemde 15 operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi adli kontrol altına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 3 gram eroin, 13,5 gram skunk, 29 gram esrar, 11 adet sentetik kannabinoid, 26 kök kenevir, 2 kök kenevir, 1041 gram bonzai ve 64 gram bonzai hammaddesi bulunuyor”

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