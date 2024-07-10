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Güncel
İHA 10.07.2024 09:12

Iğdır’da çıkan anız yangını söndürüldü

Iğdır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır’da çıkan anız yangını söndürüldü

Yangın, Iğdır Merkez Alikamerli Mahallesi'nin Çimenler mevkiinde bir tarlada çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirilirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını da titizlikle sürdürerek, muhtemel bir yeniden alevlenmeyi önlemek için gerekli tedbirleri aldı. 

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Iğdır Yangın İtfaiye
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