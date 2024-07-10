Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.07.2024 09:07

Şırnak'ta Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı.

Şırnak'ta Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Ü. akıntıya kapıldı.

Durumu fark ederek Üstün'ü kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa A. de akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Furkan Ü. ve Baran İsa A., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sudan çıkarıldı.

Furkan Ü. ve Baran İsa A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baran İsa A., buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, nehirde bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan dron desteğiyle çalışma başlattı.

ETİKETLER
Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Isparta'da baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Elektrik tüketiminde 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle rekor kırıldı
10:12
ABD'nin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına karar verildi
10:11
Deprem bölgesi için bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
10:11
Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolar
10:09
Beyaz Saray: Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak
10:15
İşsizlik oranı mayısta azaldı
Meteoroloji 16 ili uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 16 ili uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ