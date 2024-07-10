Şırnak'ta Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Ü. akıntıya kapıldı.

Durumu fark ederek Üstün'ü kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa A. de akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Furkan Ü. ve Baran İsa A., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sudan çıkarıldı.

Furkan Ü. ve Baran İsa A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baran İsa A., buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, nehirde bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan dron desteğiyle çalışma başlattı.