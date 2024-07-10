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Güncel
AA 10.07.2024 09:02

Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı

Jandarma personeli, sorumluluk sahalarında bulunan tarım işçileri ve çiftçilerine anız yangını çıkmaması için alınacak önlemleri ve anız yakıldığında meydana gelebilecek olumsuz durumları anlattı.

Ekipler, hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. Çiftçilere bilgilendirme yapan jandarma personeli, traktör ve biçerdöverlerin kara yollarına çıkarken daha dikkatli olmalarını istedi.

Çiftçilerin hasat zamanı tarlada, köylerde ve kara yolunda meydana gelebilecek kazalara meydan vermemeleri için ışık donanımlarının eksiksiz olması, araçların arka kısımlarına reflektör takmaları, yanıp sönen uyarı lambaları kullanmaları istendi.

Biçerdöver ve traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmaması, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi gerektiği anlatıldı.

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