Çok Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.07.2024 17:52

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Naim Ş. idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, Mehmet Ali Ş.’ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Ş.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile eşiyle aynı ismi taşıyan 16 yaşındaki torunu Emine Ş., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası 112 Acil Çağrı Merkezi
Sıradaki Haber
Kastamonu'da Taşköprü sarımsağı tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
Bodrum'da orman yangınına müdahale ediliyor
19:24
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
19:07
Çankırı’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve işyerlerini su bastı
18:59
Manisa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı
18:48
Kurtulmuş: NATO üyeleri olarak Gazze'deki insanlık felaketini görmezden gelemeyiz
18:47
NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ