Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Naim Ş. idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, Mehmet Ali Ş.’ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Ş.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile eşiyle aynı ismi taşıyan 16 yaşındaki torunu Emine Ş., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.