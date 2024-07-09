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Güncel
AA 09.07.2024 17:14

Yalovalı öğrencilerden tarımsal sulama projesi

Yalova'da ilkokul öğrencileri kodlama ile tarımsal sulama projesi geliştirdi.

Yalovalı öğrencilerden tarımsal sulama projesi
[Fotograf: AA]

Yalova'da özel bir kurumun eğitim verdiği ilkokul öğrencileri tarımsal sulamaya katkı amaçlı projede kod yazdı.

Köküne nem sensörü bırakılan bitkinin ihtiyacı olduğunda motorlar aracılığıyla sulanmasını otomatik şekilde sağlayan sistemi kendi bahçelerinde uygulayan öğrenciler, bu yolla hem toprakla bir araya geliyor hem de su ve zaman tasarrufunun önemini anlıyor.

Yalovalı öğrencilerden tarımsal sulama projesi

"Çocuklar hevesle bu işleri yapmak istiyorlar"

Kurum Müdürü Hatice Şener, çocukların tarıma ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi:

"Amacımız tamamen çocuklarımızı günlük hayata adapte edebilmek, biraz daha özendirmek oluyor. Bu anlamda yapabileceklerimizden birisi de tarımda sulama sistemiyle ilgili bir kodlama sistemi geliştirdik. Nem sensörlünün topraktaki nemi hissedip su pompasını tetiklemesi ve otomatik olarak bir sulama yapması. Buradaki amaç bitkinin yaşayabileceği toprağa ve neme sahip olmasını sağlamak. Çocuklarımızın da bunu bu şekilde geliştirerek bitkilere entegre etmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda da gerekli olan verimi alıyoruz. Çocuklarımız verim aldıktan sonra da daha çok özgüven, daha çok ilgi ve hevesle bu işleri yapmak istiyorlar."

Sınıflarında kodlama eğitimi aldıktan sonra bahçede kodladıkları sistemi de test eden öğrenciler ise, tarım alanında bir projenin hayata geçirilmesinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

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