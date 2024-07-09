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Güncel
DHA 09.07.2024 16:55

Trabzon, sağlık turizminin gözdesi olmak için kolları sıvadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gürcistan'dan sağlık turizmiyle gelen ziyaretçileri daha profesyonel ve kurumsal bir şekilde ağırlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Trabzon, sağlık turizminin gözdesi olmak için kolları sıvadı
[Fotograf: DHA]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan'dan gelen ziyaretçileri daha profesyonel ve kurumsal bir şekilde ağırlamak için çalışmalara başladı. Genç, özellikle Tiflis'ten gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini açıkladı:

“Trabzon sağlık turizminin gözdesi olacak. Sağlık turizmi kapasitesini dikkate alıyoruz. Hedefimiz, yakın ülkelerden şehrimize sağlıkla ilgili olmak üzere gelen ziyaretçilerimizi daha profesyonel ve kurumsallık içerisinde ağırlamak.”

"Geçen yıl 41 bin 783 kişi Batum'dan sağlık turizmi için geldi"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Genç, şehre yakın ülkelerden gelen sağlık turizmi ziyaretçilerinin turizmin çeşitlenmesindeki önemini dile getirdi:

“Bunu çok önemsiyoruz. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sağlık turizmi kapasitesini dikkate alıyoruz. Hedefimiz, yakın ülkelerden şehrimize sağlıkla ilgili olmak üzere gelen ziyaretçilerimizi daha profesyonel ve kurumsallık içerisinde ağırlamak. Misafirlerimizin sağlık turizmiyle birlikte ekonomik katkılarını dikkatte alarak önemli bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan Trabzon'a sağlık turizmi için 41 bin 783 kişi geldi. Bu rakamı göz önüne alarak, şehrimizde sağlık turizminin daha da genişlemesi için ticaret odamız bünyesinde bazı çalışmaları daha kurumsal bir açıdan ele alıp bu potansiyeli şehrimize yansıtmak istiyoruz."

Trabzon, sağlık turizminin gözdesi olmak için kolları sıvadı

Sağlık turizminde ziyaretçi akını bekleniyor

Batum’un yanı sıra Gürcistan’ın başkentinden de Trabzon’a sağlık turizmi için akın başlatılması amaçlandığını aktaran Ahmet Metin Genç:

“Tiflis'ten de bu potansiyeli şehrimize nasıl yansıtabileceğimizin müzakeresini yaptık. Ticaret odamız bünyesinde yürütülen çalışmaların, oradan gelecek olan uçakların yolcu potansiyelini birlikte değerlendirdik. Büyükşehir belediyemizin de işin içinde ve hamisi olduğu bir modeli çerçeve itibarıyla karar altına aldık. Bu çalışma hem belediyemiz hem de ticaret odamız adına sürdürülecek. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten, Trabzon'a özellikle sağlık turizmi noktasında önemli bir ziyaretçi akını olacağını düşünüyoruz. Şehrimizin de turizm noktasında kazanç elde edeceği kanısındayız. Sonuçlarının da hep beraber şehrimize yansıdığını göreceğiz.”

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