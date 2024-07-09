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Güncel
İHA 09.07.2024 16:32

Merkezefendi'nin özel öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenleyecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim yılının bitimi, Televizyon Dünyası temalı yıl sonu gösterisi ile kutlanacak. Özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünler de sergilenecek.

Merkezefendi'nin özel öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenleyecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 17 atölyede 250 özel bireyin eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim sezonuna, düzenlenecek olan yıl sonu gösterisi ile veda edecek.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yıl sonu etkinlikleri kapsamında 10 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'de sergi açılışı yapılacak ve iki gün boyunca ziyarete açık olacak. 11 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da ise Televizyon Dünyası Yıl Sonu Gösterisi başlayacak. Düzenlenecek etkinlikte özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünlerin de satışı yapılacak. Elde edilecek olan gelir, özel bireylerin eğitimleri için kullanılacak.

“Özel öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Akademimizde eğitim gören, kendi yeteneğini keşfeden ve emek verip üreten çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özel öğrencilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli. Yıl boyunca emek verip, ürettiler, çabaladılar. Şimdi artık eğlenme ve dinlenme zamanı. Öğrencilerimizin üretimleri, 10-11 Temmuz tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde hemşehrilerimizle buluşacak. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim alan özel bireylerin yıl boyunca emek vererek ürettiği eserlerin yer aldığı serginin açılışına ve Televizyon Dünyası Yıl Sonu Gösterisi'ne tüm hemşehrilerimi bekliyorum. Özel çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi. 

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