Bilecik'te orman ve jandarma ekiplerinden orman suçlarına karşı denetim

Pazaryeri'nde, bölgenin orman kaynaklarının ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarından toplumun ilelebet faydalanması için ağaçlandırma ile gençleştirme faaliyetlerinin yanı sıra koruma faaliyetleri de sürdürülüyor.

Pazaryeri Orman işletmesi, kaçak yapılan işlemler için işbirliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi:

“Milli servetimiz olan orman varlığımızın sürdürebilirliğini sağlamak için ormancılar ve jandarma ekipleri işbirliği içerisinde hareket ediyor. Ormanlarımızda oluşabilecek açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama, taşıma ve her türlü kaçak işlere göz açtırmıyoruz.”