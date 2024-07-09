Çok Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.07.2024 16:08

Malatya'da LGS'de derece alan öğrencilere tablet hediye edildi

Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) dereceye giren 13 öğrenciye tablet hediye edildi.

Malatya'da LGS'de derece alan öğrencilere tablet hediye edildi
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gönderilen bisiklet, LGS'da tam puan alan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Erdal Baran Karadağ'a Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından verildi.

Vali Yazıcı, Karadağ'a Bakan Ersoy'un selam ve başarı dileklerini iletti.

Malatya'da LGS'de derece alan öğrencilere tablet hediye edildi

Karadağ ile sınavda derece alan öğrenciler Ali Hamza Toksöz, Nur Seda Kayan, Muhammed Efe Yoldaş, Mehmet Fatih Çınar, Turan Alp Doğru, Yiğit Anıl Yılmaz, Yiğit Mutlu, Elif Ece Anapalı, Nevfel Çiçek, Onur Yaşar, Yavuz Selim Aktürk ve Zeynep Mansur'a da tablet hediye edildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve öğrencilerle aileleri katıldı.

ETİKETLER
LGS Malatya
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Iraklı mevkidaşı ile görüştü
17:55
İsrail Savunma Bakanı, ağustostan itibaren Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınacağını duyurdu
17:51
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
17:33
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
17:24
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü
17:22
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ