Çok Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.07.2024 17:16

Aydın'da hava sıcaklığı 43 dereceye çıktı

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Aydın’da Kent Meydanı boş kaldı. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alana kaçtı.

Aydın'da hava sıcaklığı 43 dereceye çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kent Meydanında bulunan termometre 43 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kent meydanı boş kalırken vatandaşlar gölgelik alana kaçtı.

Vatandaşlar, kar helvası tüketerek serinlemeye çalıştı. Aydın’ın bugün çok sıcak olduğunu kaydeden Avukat Cennet Ceyda Boğa, “Olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Fakat işimiz olduğunda dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama elimizde mutlaka suyumuz olmadı aksi taktirde bu sıcaklardan kötü etkilenebiliriz” dedi. Aydın’da 15 yıldır yaşayan emekli Ali Karahan, ilk kez Aydın’ın bu kadar çok sıcak olduğunu ifade etti. Karahan, “Haziranda sıcaklar başladı. Haziran ve Temmuz sıcak geçiyor. Ağustos ayının da sıcak olacağı söyleniyor. Kavrulduk” diye konuştu.

Aydın’da okuyan üniversite öğrencisi İrem Delice, “Aydın’da bugün hava sıcaklığı 43 derece. Çok sıcak ve bunaltıcı bir hava var. Mecbur kalmadıkça evlerden çıkmamaya çalışıyoruz. Bol bol su tüketiyoruz” dedi.

ETİKETLER
Aydın Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Iraklı mevkidaşı ile görüştü
17:55
İsrail Savunma Bakanı, ağustostan itibaren Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınacağını duyurdu
17:51
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
17:33
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
17:24
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 17'si aynı aileden 29 Filistinli öldü
17:22
Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Bodrum'da orman yangını çıktı
Bodrum'da orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ