Yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

MEÜ Tıp Fakültesin Hastanesinde hizmete başlayan yapay zeka destekli MR cihazı, yüksek çekim gücüyle kısa sürede daha yüksek kalitede görüntüler elde ediyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen cihazın hizmete alım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sağlık alanında çok büyük ilerlemelerin yapıldığını söyledi.

"Yapay zeka gibi imkanların da kullanıldığı bir cihaz"

Pehlivan, Mersin'in sağlık alanında önde giden şehirlerden biri olduğunu, hizmete giren MR cihazıyla çok daha hızlı şekilde netice elde edileceğini söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinde sağlık alanında yatırımları hayata geçiriyoruz. Mevcut sağlık birimleri de teknoloji kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Yeni MR cihazımızı bugünden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

"Birçok farklı çekim türünü destekliyor"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da doğru ve hızlı tanı koyabilmek için MR ve ileri düzey görüntüleme hizmetlerinin önemine değindi.

Mersin halkına kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Yaşar:

"Yeni cihazımızın 70 santimetre hasta tüneli açıklığına sahip olmasıyla hastaların MR çekimine uyumu ve konforu artacak. Bu sayede kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastalarımız da rahatlıkla çekimlerini yapabilecek. Cihazımızda bulunan yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde teknikerlerimizin de işi kolaylaşırken, çekim süresi de buna paralel olarak azalmış olacak. Yeni MR cihazımızla birlikte daha hızlı, doğru ve kaliteli görüntüler elde edilecek ve günde ortalama 80 hasta ve 120 tetkik ile 2025 yılına verilen randevu sistemleriyle ilgili süreler azami şekilde kısaltılmış olacaktır."

Vali Pehlivan ve Rektör Yaşar ile diğer ilgililer konuşmalarından sonra kurdele keserek cihazı hizmete açtı.

Hastane yetkilileri MR cihazının özellikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.