Artvin'de çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı

İlçeye bağlı Akdamla köyünde İskender T.'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ahşap ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında evden çıkarken el ve ayaklarında hafif yanıklar oluşan İskender ve eşi Birsen T., 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, köy sakinlerince kurtarıldı.