Genç sporcular Pamukkale travertenleri üzerinde badminton oynadı

Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Pamukkale'de bir araya gelen lisanslı sporcular ile özel sporculardan oluşan grup, ören yerinin alt bölümünde oluşturulan portatif sahalarda ve travertenlerin üzerinde badminton oynadı.

Sporcular badminton oynayarak spora ve hareketliliğe dikkat çekti.

Turistler de gençlere eşlik etti

Pamukkale'yi gezen turistler, badminton oynayan gençleri merakla izledi. Özel sporcuların da yer aldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 2024 Hareketlilik Yılı'na dikkat çekmek istedikleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.