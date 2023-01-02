Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bu yolculardan sahte pasaport, sahte oturum kartı ve sahte vize ile illegal yollardan ülkeden çıkmaya teşebbüs eden 13 şahıs havalimanı personellerince yakalandı.

Ayrıca illegal yollardan ülkeden çıkmaya çalışan kişilere yardımcı olmaya çalışan 2 şahıs tespit edildi.

Havalimanına gelen-giden yolcularda çeşitli suçlardan yakalaması bulunan 14 şahsın da yakalaması yapılarak adli mercilere sevki sağlandı.

2022 yılı içerisinde 10 vatandaşa da idari işlem yapıldı.

Herhangi bir belge sunmadan ülkeye girmeye çalışan 1 yolcuya kabul edilemez yolcu şeklinde işlem yapılarak ülkesine geri gönderildi.